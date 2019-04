Zawodnicy Akademii PGE Skry Bełchatów zagrają w finałach wojewódzkich

Rywalizacja „trójek” dziewcząt odbyła się w Konstantynowie Łódzkim. Teraz żółto-czarne będą rywalizować w hali MOSiR w Łodzi, a gospodarzem finałowych zmagań będzie ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź. Bełchatowianki zagrają w grupie A.

Ekipy z pierwszego i drugiego miejsca stworzą nową grupę i będą walczyć o miejsca I-IV, a pozostałe zespoły z miejsc 3-4 zagrają o miejsc V-VIII. Jeżeli w drugim etapie spotkają się ze sobą ekipy, które już we wcześniejszej fazie rywalizowały na parkiecie w grupie, to pierwszy wynik będzie zaliczany do końcowego rezultatu.

Z kolei „dwójki” i „trójki” walczyły o finały w Bełchatowie. Udział zapewniły sobie dwie reprezentacje „dwójek”. Akademia Siatkówki PGE Skry Bełchatów I powalczy w grupie A z Bzurą Ozorków i SP 12 Tomaszów Mazowiecki II, a z kolei kolejna „dwójka” w grupie D powalczy z Koroną Bełchatów i Kontrą Łódź.

Trenerem wszystkich grup, które walczyły w półfinałach, jest Piotr Cyniak

„Trójki” dziewcząt swój bój o zwycięstwo rozpoczną w sobotę, 13 kwietnia, od godziny 10 w hali MOSiR przy ulicy Skorupki 21 w Łodzi, a „dwójki” chłopców będą walczyć w niedzielę, 14 kwietnia, od godziny 10 w hali Energia.