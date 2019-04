PGE GKS Bełchatów pokonał Gryf Wejherowo w Wielką Sobotę [ZDJĘCIA]

W porównaniu ze spotkaniem w Boguchwale, gdzie PGE GKS przegrał ze Stalą Stalowa Wola 0:1, w wyjściowej jedenastce doszło do dwóch zmian. Do składu wrócił pauzujący w meczu ze "Stalówką" za żółte kartki Marcin Grolik, a na ławce rezerwowych zasiadł znów Mariusz Magiera. W ofensywie Przemysława Zdybowicza zmienił Bartosz Biel, który zagrał na prawym skrzydle, a wysuniętym napastnikiem był Bartłomiej Bartosiak.

I to właśnie Bartosiak w 10. minucie meczu mógł wpisać się jako pierwszy na listę strzelców, ale po podaniu Emile Thiakane uderzona piłka odbiła się od obrońcy Gryfa i opuściła plac gry. Trzy minuty później było już 1:0. Z futbolówką bliżej lewego słupka bramki gości znalazł się Bartłomiej Bartosiak, który spróbował uderzenia z ostrego kąta, ale piłkę wybił przed siebie golkiper Gryfa, a lewą nogą pod poprzeczkę huknął Emile Thiakane i w ten sposób gospodarze objęli powadzenie. W 19. minucie gry znów przypomniał o sobie Bartosiak, ale uderzenie wychowanka PGE GKS Bełchatów minęło bramkę rywali. W 27. minucie uderzenie przyjezdnych poszybowała nad poprzeczką bramki gospodarzy, a z kolei minutę później bramkę na 2:0 zdobył z rzutu karnego Damian Michalski. Młody stoper bełchatowian pewnie uderzył w środek bramki z jedenastki podyktowanej za faul na Patryku Mularczyku.

W drugiej połowie od początku nie działo się zbyt wiele. Aktywny był przez cały czas Mularczyk, ale często ofensywny pomocnik PGE GKS znajdował się na pozycji spalonej. W 58. minucie sędzia wskazał na wapno po tym, jak w polu karnym gospodarzy padło dwóch rywali. Najpierw jednego z graczy Gryfa powstrzymywał Marcin Grolik, a później interweniował Paweł Lenarcik i ciężko było wskazać na akcję, po której rzut karny dla Gryfa odgwizdał Szymon Lizak. Jedenastkę pewnie wykonał Krzysztof Wicki i było już tylko 2:1 dla PGE GKS Bełchatów. Jednak minutę potem było już 3:1, bo zdenerwowani utratą gola gospodarze ruszyli do szybkiego ataku. Piłkę na prawej stronie boiska wywalczył Mikołaj Grzelak, a z futbolówką w kierunku bramki popędził "Mular", który zagrał na prawe skrzydło do Bartosza Biela, a ten oddał piłkę w okolice dziewiątego metra do Mularczyka, który pewnym uderzeniem pokonał golkipera rywali i tym samym zanotował dziewiątego gola w tym sezonie w rozgrywkach II ligi i nadal jest samotnie najskuteczniejszym zawodnikiem "Brunatnych". Kilka minut później znów rzut karny wywalczył aktywny Patryk Mularczyk. Do piłki podszedł Bartłomiej Bartosiak i totalnie zmylił rywala, ale huknął w lewy słupek bramki gości z Wejherowa i kapitan gospodarzy nadal w rundzie wiosennej pozostaje bez zdobytej bramki w meczu II ligi. Na niespełna dwadzieścia minut przed końcem gry świetną okazję i dośrodkowanie zmarnował Przemysław Zdybowicz, który wbiegł w pole karne i huknął obok słupka bramki Gryfa Wejherowo. Jeszcze przed zejściem z boiska Mularczyk zdołał zmarnować dogodną okazję w sytuacji sam na sam, ale mimo wszystko gospodarze wygrali 3:1.

Po tym meczu "Brunatni" zajmują czwartą lokatę w lidze z dorobkiem 48 punktów i dorobkiem bramkowym 34 goli zdobytych i 17 bramek straconych. Liderem jest Radomiak Radom z dorobkiem 54 oczek, druga jest Olimpia Grudziądz z sumą 50 oczek, a tyle samo punktów ma na koncie trzeci Widzew Łódź z sumą 50 oczek.

Teraz PGE GKS Bełchatów czeka na ciężkie starcie w Rybniku z tamtejszym ROW 1964, który przegrał w ostatniej kolejce na wyjeździe z Ruchem Chorzów 0:3. Początek meczu w środę 24 kwietnia o godz. 17.

29. kolejka II ligi

PGE GKS Bełchatów - Gryf Wejherowo 3:1 (2:0)

1:0 - Emile Thiakane 13'

2:0 - Damian Michalski (k) 28'

2:1 - Krzysztof Wicki (k) 58'

3:1 - Patryk Mularczyk 59'

PGE GKS: Lenarcik - Grzelak, Grolik, Michalski, Szymorek - Czajkowski, Ryszka - Biel (83' Stolarczyk), Mularczyk (79' Golański), Thiakane (44' Putin) - Bartosiak (C) (67' Zdybowicz)

Gryf: Leleń - Brzuzy, Ewertowski, Wicki, Liberacki (46' Machol) - Czychowski (82' Ryk), Kołc (C), Pietroń, Goerke - Węsierski, Rogalski

żółte kartki: Goerke, Węsierski

sędzia: Szymon Lizak (Poznań)

widzów: 1540