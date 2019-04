Marcin Ryszka znów to zrobił! PGE GKS Bełchatów wygrał z Resovią Rzeszów [GALERIA]

W meczu przeciwko Resovii nie mogli zagrać: Emile Thiakane kontuzjowany już w wygranym meczu 3:0 z Gryfem Wejherowo w Wielką Sobotę oraz Bartłomiej Bartosiak, który po powrocie z Rybnika zgłosił problem z plecami.

Od początku starcia Resovia postawiła gospodarzom twarde warunki i można było zauważyć, że to nie będzie łatwe spotkanie dla "Brunatnych". Ponadto rzeszowianie do tego meczu przystąpili z serią trzech zwycięstw z rzędu. Gospodarze mieli na koncie dwie wygrane z rzędu.

W 3. minucie nad poprzeczką uderzył Patryk Mularczyk. Trzy minuty później tego samego zawodnika po podaniu Bartosza Biela powstrzymali obrońcy drużyny gości. W 15. minucie pojedynku doszło do małego zamieszania w polu karnym Resovii i piłkę w siatce umieścił Paweł Czajkowski, ale arbiter główny odgwizdał faul na jednym z graczy "Sovii". 24. minuta gry to groźna akcja przyjezdnych i fatalna pomyłka Michała Ogrodnika, który uderzył nad bramką PGE GKS w bardzo dobrej sytuacji. W końcówce pierwszej połowy kibice na moment wstrzymali oddech, bo świetnie do centry z prawego skrzydła wyskoczył Przemysław Zdybowicz i oddał strzał głową, ale futbolówka poszybowała prosto w ręce golkipera Resovii Rzeszów.

W drugiej części spotkania brakowało zbyt wielu sytuacji podbramkowych, ale nie brakowało walki i zaangażowania z obu stron. W 76. minucie gry nastąpił jednak przełom i lewym skrzydłem ruszył Hubert Tylec, który zacentrował w kierunku Bartosza Biela, ten walczył o piłkę z rywalem, który wybił futbolówkę, a do niej dopadł Marcin Ryszka, który huknął w okienko bramki Resovii nie do obrony dla bramkarza gości i na Stadionie Miejskim w Bełchatowie zapanował szał radości. "Brunatni" w końcówce spotkania mieli sporo pracy w defensywie, ponieważ silni fizycznie rzeszowianie próbowali wyrównać, co w ostatecznym rozrachunku się nie powiodło i bełchatowianie w kolejnym meczu po bramce Marcina Ryszki z dystansu zdobyli komplet oczek, notując trzecie zwycięstwo w lidze w ciągu tygodnia.