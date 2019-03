Koniec sezonu dla utalentowanego juniora PGE GKS Bełchatów. Dawida Kocyłę czeka dłuższa przerwa od gry

Przed rozpoczęciem rundy wiosennej Dawid Kocyła został zgłoszony do rozgrywek II ligi, a wcześniej przepracował cały okres przygotowawczy w zespole Artura Derbina. Młody pomocnik nie doczekał się debiutu w pierwszej drużynie PGE GKS Bełchatów, ale za to regularnie występował w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów, gdzie w trzech meczach zdobył dwa gole, a w całym sezonie trafił do siatki rywali już cztery razy.

Niestety 17-latek przez najbliższe sześć tygodni będzie miał unieruchomioną prawą nogę, a kolejne sześć tygodni, to wytężona praca z rehabilitantem. Do treningów z drużyną Kocyła wróci najprawdopodobniej na przełomie czerwca i lipca.

Juniorzy PGE GKS Bełchatów na inaugurację rundy zagrali w Chorzowie z tamtejszym Ruchem, gdzie do przerwy przegrywali 2:0, ale po golu Roberta Kowalika z rzutu karnego, pięknym trafieniu z dystansu Damiana Michalaka i bramce w doliczonym czasie gry właśnie Dawida Kocyły zwyciężyli 3:2. Kolejny mecz w Gdyni z tamtejszą Arką to świetne trafienie Dawida Kocyły już w 8. minucie gry. Przed przerwą gospodarze zdobyli dwie bramki, ale wyrównał w 86. minucie Kacper Rośczak. Starcie w Gdyni zakończyło się remisem 2:2. W trzecim meczu wyjazdowym z Cracovią Kraków również doszło do podziału punktów. W 35. minucie bramkę dla "Pasów" zdobył Matheus Santos, a pięć minut później odpowiedział Damian Warnecki, dla którego było to szóste trafienie w bieżącym sezonie CLJ.

Pierwsze spotkanie przed własną publicznością walczący o utrzymanie bełchatowianie rozegrają w ten weekend. Rywalem będzie trzecie Zagłębie Lubin, które na inaugurację wiosny uległo u siebie Escoli Varsovia Warszawa 2:3, zwyciężyły na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 2:1 i w ostatnim meczu przed własną publicznością zremisowało 2:2 z liderem Centralnej Ligi Juniorów Koroną Kielce.