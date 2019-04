Dawid Wnuk szkoleniowcem Włókniarza Zelów. 29-latek na ławce trenerskiej zadebiutuje w derbach z Omegą

Do starcia z ekipą z Sieradza w ostatniej kolejce IV ligi grupy łódzkiej zelowianie przystąpili w mocno okrojonym składzie. Już w pierwszej połowie Warta robiła na murawie co chciała i do przerwy prowadziła 4:0. Po zmianie stron przyjezdni dołożyli jeszcze dwa gole i zwyciężyli w ostatecznym rozrachunku 6:0.

Dla Włókniarza była to druga z rzędu i trzecia wiosenna porażka. W poprzedniej kolejce zelowianie na wyjeździe ulegli KS Kutno 0:2.

To spowodowało, że po starciu z Wartą Sieradz szkoleniowiec Włókniarza Zelów Tomasz Fiszer zrezygnował z pełnienia funkcji pierwszego trenera ZKS. Do końca sezonu Fiszera ma zastąpić grający trener Dawid Wnuk. 29-letniemu golkiperowi pomagać będzie grający asystent Piotr Golański.

W ramach 21. kolejki IV ligi grupy łódzkiej swój mecz rozegrali także gracze Omegi Kleszczów, którzy w wyjazdowym starciu z Pogonią-Ekolog Zduńska Wola zremisowali 0:0.

Pojedynek ten nie należał do najciekawszych. W pierwszej połowie z obu stron udało się przeprowadzić po jednej groźnej akcji, a w drugiej części gry przeważała rywalizacja w środkowej strefie boiska.

Aktualnie w ligowej tabeli Włókniarz Zelów zajmuje ósmą lokatę z dorobkiem 24 punktów w 20 spotkaniach i stratą siedmiu oczek do siódmej pozycji na której znajdują się Zjednoczeni Stryków. Nieco niżej, bo na jedenastej lokacie plasuje się Omega Kleszczów, która rozegrała 20 spotkań w których zdobyła 22 oczka.

W najbliższej kolejce w Łękińsku, gdzie tymczasowo swoje domowe mecze rozgrywa Omega Kleszczów odbędzie się derbowe spotkanie z będącym w dołku formy Włókniarzem Zelów. Początek rywalizacji w sobotę 13 kwietnia o godz. 16.